Президент України запроваджує 26 лютого День спротиву окупації Криму та Севастополя

Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Під час відкриття форуму Age of Crimea 2020 Глава держави нагадав, що цього дня, шість років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України.

«Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні я підписую указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно, 26 лютого», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що повернення Криму до України – це не лише його мета як Глави держави та позиція громадянина.

«Це не тільки наша спільна мрія. Це – запорука безпеки на планеті. Це відновлення віри. Віри у міжнародне право та справедливість», – зауважив він.

Президент наголосив, що світова спільнота підтримує Україну в її боротьбі за повернення Криму.

«І ми знаємо, що цей день обов’язково настане», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що належність Криму Україні є аксіомою, яка не потребує доведення.

«Тут українці на сто відсотків єдині. А отже, повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що настане день, коли українські спортсмени та артисти знову виступлять у Криму, а Меджліс кримськотатарського народу повернеться до законної будівлі у Сімферополі.

«Все це обов’язково буде. І в цьому зацікавлений весь світ. Бо повноцінне закінчення війни станеться на Донбасі. А в Криму настане повноцінний мир», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв подякував Президенту за ініціативу щодо підписання указу.

«Пане Президенте, я щиро дякую за ваш намір підписати указ, запропонований вам майже 150 народними депутатами практично зі всіх фракцій», – сказав Мустафа Джемілєв.