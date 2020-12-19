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Президент України запустив автомобільний рух Балковим мостом у Запоріжжі

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Президент України запустив автомобільний рух Балковим мостом у Запоріжжі

У Запоріжжі за участю Президента України Володимира Зеленського відкрили автомобільний рух новим мостовим переходом через р. Старий Дніпро (Балковий міст).

«Це флагман нашого мостового проекту, який є частиною програми «Велике будівництво». Загалом цьогоріч ми побудували 100 мостів в Україні. Найголовніший міст – Запорізький, він найбільший», – наголосив Глава держави.

Президент розповів, що протяжність Запорізького мосту – понад 9 кілометрів, він складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких – 27 штучних споруд.

Володимир Зеленський нагадав, що переправу хотіли побудувати ще в далекому 1965 році, а сьогодні найголовніше, що після восьми місяців робіт, які почалися у квітні 2020-го, відкрита перша частина мосту.

Президент України також подякував турецькій компанії-підряднику «Онур Тааххут» за вчасно виконані роботи.

За словами Глави держави, повністю закінчити міст хочуть у 2021 році. Після спілкування з журналістами на переправі Президент запустив там автомобільний рух. Перші водії сигналили з нагоди відкриття руху Балковим мостом.

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