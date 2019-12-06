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Президент України здійснить офіційний візит до Азербайджану

16 грудня 2019 року - 08:40

Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку.

У рамках візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем’єр-міністром Алі Асадовим.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.

Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

В Баку Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

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