Президент України здійснить офіційний візит до Великої Британії

7-8 жовтня Президент України Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Велику Британію.

Заплановані переговори Глави держави з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Планується підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

У межах візиту передбачена аудієнція Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.

Заплановані також зустрічі Глави держави зі Спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, Лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом, відвідання Лондонської фондової біржі та зустріч з британськими інвесторами.