Президент України зустрівся із засновником японської компанії Rakuten Хіроші Мікітані

25 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.



На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.



Хіроші Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten, а також висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.



Також він схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у смартфоні» та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця.



За підсумками зустрічі Глава держави запросив Хіроші Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.