Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся із засновником японської компанії Rakuten Хіроші Мікітані

25 червня 2019 року - 20:20

Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням ПАРЄ щодо делегації РФ та нагадав про необхідність звільнення полонених українських моряків

25 червня 2019 року - 12:33

Президент України призначив Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради

24 червня 2019 року - 12:27

Вітання Президента України з нагоди Дня державної служби

23 червня 2019 року - 09:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30

Перейти до всіх галерей

Президент України зустрівся із засновником японської компанії Rakuten Хіроші Мікітані

25 червня 2019 року - 20:20

Президент України зустрівся із засновником японської компанії Rakuten Хіроші Мікітані

25 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.

На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

Хіроші Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten, а також висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.

Також він схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у смартфоні» та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця.

За підсумками зустрічі Глава держави запросив Хіроші Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.

Версія для друку