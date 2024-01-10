Президент України зустрівся у Вільнюсі зі Спікеркою та керівництвом Сеймасу Литви і головами найбільших фракцій

У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту.

Володимир Зеленський відзначив лідерство Сеймасу в багатьох питаннях допомоги Україні та важливість підтримки на парламентському рівні.

«У деяких питаннях важливі не розміри країни, а гучність її голосу. Ми чуємо чіткий і гучний голос Литви на нашу підтримку та дуже вдячні вам за це», – зазначив Президент.

Глава держави обговорив із литовськими парламентарями подальшу підтримку інтеграції України в НАТО та кроки, необхідні для цього.

Також було приділено увагу спільній роботі України та Литви разом з іншими партнерами над притягненням РФ до відповідальності за злочини, скоєні під час війни проти нашої країни.