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Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

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Президент України зустрівся з бізнесами, що мають спільні проекти з ОАЕ

14 лютого 2021 року - 15:29

Під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у містечку передових екологічно чистих технологій «Масдар-Сіті» Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесів, що мають спільні проекти з ОАЕ в галузях енергетики, освіти, новітніх технологій тощо.

Президент наголосив, що фактично Україна як держава взяла відповідальність за ці бізнеси та їхній розвиток в ОАЕ. Він зазначив, що мав дуже теплу та продуктивну зустріч зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обидві країни вивчають можливості для розширення та зміцнення контактів.

«Зараз час великої надії й великого перезавантаження відносин між нашими країнами», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ми будуємо сильну Україну, а це означає не лише державу, що вміє захистити себе, а й сильну економічно. У цьому напрямку держава та бізнес мають співпрацювати та підтримувати одне одного.

«Ми будемо захищати український бізнес, для нас це дуже важливо. Але й українському бізнесу треба теж підтримувати й захищати свою державу. Тільки разом можна зробити щось сучасне, подібне до цього містечка передових технологій», – додав Президент.

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Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

14 лютого 2021 року - 11:53
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