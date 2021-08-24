Президент України зустрівся з делегацією Конгресу США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка перебуває з візитом в Україні. До складу парламентської делегації США увійшли сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Табервілль, Бен Сесс та член Палати представників США Вільям Тіммонс.

«Радий вітати вас в Україні. Кілька днів тому ми були у вашій країні, а сьогодні ви – тут. Це свідчить про велику підтримку України з боку США», – зазначив Глава держави.

Президент подякував членам делегації за незмінну двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі США, а також зусиль нашої країни у протидії агресії РФ.

Представників Конгресу ознайомили з ключовими результатами візиту Глави Української держави до США. У цьому контексті було високо відзначено домовленість щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами й започаткування роботи оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки Конгресом США реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту, насамперед щодо активізації взаємодії у безпековій та оборонній сферах.

Президент зауважив, що представлений нещодавно у Вашингтоні План трансформації та зміцнення стійкості України відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між нашою державою та Сполученими Штатами в галузі економіки, інвестицій та секторального співробітництва. Було наголошено, що значна частина цього Плану присвячена «зеленій» трансформації та модернізації економіки України на принципах сталого розвитку та декарбонізації. Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що американська сторона активно долучиться до реалізації цього амбітного Плану.

Глава держави ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого.

Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент України відзначив наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021», які є безпековим викликом для регіону.

Володимир Зеленський подякував за підтримку США у започаткуванні діяльності Кримської платформи. Було наголошено, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою. Глава держави підкреслив важливість підтримки з боку США у подоланні цих викликів, а також у зміцненні співпраці флотів причорноморських держав.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України.

«Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО», – наголосив Президент.

Сенатор Ліндсі Грем високо оцінив взаємодію України зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій в Афганістані.

Володимир Зеленський подякував членам Конгресу США за чітке розуміння безпекових загроз, які становить реалізація проекту «Північний потік – 2».

«Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік – 2» має бути збережений», – зазначив Президент України.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо прогресу нашої держави у впровадженні ключових реформ та щодо подальшої підтримки процесу перетворень з боку США.