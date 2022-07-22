Президент України зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з головою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом.

Глава Української держави відзначив важливість цього візиту, який є вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності.

«Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів Америки Президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував за теплий прийом, який мала під час візиту до Сполучених Штатів перша леді України Олена Зеленська, за надану їй можливість виступити в Конгресі й донести важливі повідомлення від українського народу.

Глава держави відзначив важливість безпекової підтримки України з боку Сполучених Штатів, останній пакет якої, що містить вкрай необхідні артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, був оголошений напередодні.

Володимир Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні російськими військами по Україні, зокрема по території Одеського порту. Він наголосив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – зазначив Президент.

Глава держави акцентував, що саме тому Україна не може бути країною, де є «заморожена» війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також поінформував представників Конгресу Сполучених Штатів про роботу з повоєнної відбудови України, першим етапом якої є реалізація Fast Recovery plan – плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури.

«Звертаємося до наших партнерів, зокрема до Сполучених Штатів, з пропозицією вже зараз взяти активну участь у виконанні цього амбітного, але вкрай важливого проекту», – сказав Президент.

Володимир Зеленський окремо подякував за висловлену конгресменами, зокрема головою Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом, налаштованість продовжувати підтримувати нашу державу, допомагати їй захищати свою незалежність і територіальну цілісність.