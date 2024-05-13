Президент України зустрівся з державним секретарем США

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Участь у зустрічі також узяла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка входить до складу американської делегації.

Глава Української держави подякував Ентоні Блінкену за його черговий візит до України, який є важливим сигналом стійкої та потужної підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів. Володимир Зеленський також висловив вдячність Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації, обом партія і палатам Конгресу, спікеру Майку Джонсону та всьому американському народові за нещодавнє схвалення пакета допомоги для України, адже він украй важливий для українських воїнів на фронті.

«Це було для нас довгоочікуваним і дуже важливим рішенням, а зараз необхідно цю допомогу доправити якомога швидше. Пріоритет для нас – протиповітряна оборона. Вже сьогодні нам потрібні дві системи «Петріот» для захисту Харкова та Харківщини, бо люди постійно страждають від обстрілів і російських ракет», – зазначив Президент.

Глава держави поінформував державного секретаря США про ситуацію на передовій, зокрема на Харківському напрямку, та першочергові потреби Збройних Сил України. На зустрічі детально обговорили перспективи розширення участі США в коаліції винищувачів та програм тренування пілотів, а також нагальні потреби в далекобійних спроможностях і комплектуванні додаткових бригад.

Також обговорили підготовку Глобального саміту миру, запланованого на 15–16 червня у Швейцарії. Президент наголосив на тому, що цей світовий майданчик важливий для забезпечення стійкого й справедливого миру для України.

Крім того, ішлося про перспективи укладення двосторонньої безпекової угоди.

«Ми активно працюємо над фіналізацією підготовки угоди про безпекові гарантії, яка обов’язково має врахувати можливості США як найсильнішого партнера. Розраховуємо на підписання угоди невдовзі», – сказав Президент.

Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції нашої держави.

«Україна розраховує на подальшу підтримку з боку США наших євроатлантичних прагнень, що важливо для зміцнення всієї трансатлантичної безпеки. Розраховуємо на конструктивну взаємодію в підготовці ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року», – наголосив Володимир Зеленський.