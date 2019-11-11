Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини

19 листопада 2019 року - 20:20

Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення облаштування та утримання державного кордону

19 листопада 2019 року - 18:05

Президент підписав закон щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпат

19 листопада 2019 року - 16:08

Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення вільного доступу громадян до узбережжя водойм

19 листопада 2019 року - 15:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки
Зустріч Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки

19 листопада 2019 року - 13:06

Перейти до всіх галерей

Президент України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини

19 листопада 2019 року - 20:20

Президент України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який прибув до України з робочим візитом.

Співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин.

Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.

Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту.

Також було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.

Обговорювалися також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Версія для друку