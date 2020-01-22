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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Робочий візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

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Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

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Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.

«Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні. Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Єнс Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату.

Сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі «Нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня 2019 року та ситуацію на Донбасі.

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Робочий візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

15 лютого 2020 року - 14:00
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