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Щоб запобігти потрясінням на світовому ринку продовольства, ми можемо створити зернові хаби – виступ Володимира Зеленського на саміті Цілей сталого розвитку
Щоб запобігти потрясінням на світовому ринку продовольства, ми можемо створити зернові хаби – виступ Володимира Зеленського на саміті Цілей сталого розвитку

20 вересня 2023 року - 01:01

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Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН

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Візит Президента України та першої леді до США
Візит Президента України та першої леді до США

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Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН

20 вересня 2023 року - 01:15

Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН

У межах участі в загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

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Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами, 19 вересня 2023 року.
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