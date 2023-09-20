Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН

У межах участі в загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.