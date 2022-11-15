Президент України зустрівся з головою МЗС Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Вопке Гукстрою, який прибув з візитом до Києва.

Глава держави високо оцінив послідовну підтримку України з боку уряду Нідерландів та особисті зусилля Прем’єр-міністра Марка Рютте щодо протидії агресії РФ.

«Дякуємо Нідерландам за розуміння того, у яких умовах сьогодні живуть наші люди й за що українці борються», – зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував за нещодавні рішення Королівства Нідерланди щодо надання додаткової безпекової допомоги Україні, а також окремого пакету підтримки для підготовки до зимового періоду.

Глава держави наголосив на важливому значенні звільнення Херсона для подальшої деокупації всіх територій України, незаконно захоплених Росією.

Співрозмовники обговорили додаткові конкретні заходи підтримки з боку Нідерландів для посилення обороноздатності нашої країни та успішної протидії агресору.

Володимир Зеленський наголосив, що РФ продовжує ракетний терор проти населення України та знищення енергетичної інфраструктури. Він відзначив важливість створення повітряного щита над нашою країною для захисту від ракетних атак Росії. Було зазначено, що в умовах наближення зими Україна розраховує на оперативне отримання допомоги від партнерів для відновлення пошкодженої інфраструктури та сталого електропостачання.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо залучення Нідерландів до відбудови деокупованих територій України. Глава держави подякував за ініціативи уряду Королівства Нідерланди, спрямовані на залучення компаній із цієї країни до процесу відбудови. Він наголосив на величезних потребах щодо відновлення інфраструктури на звільнених територіях Херсонщини та висловив сподівання, що Нідерланди зможуть взяти на себе лідерство у відбудові цього перспективного регіону.

Володимир Зеленський зазначив, що попри продовження збройної агресії Україна готова робити конкретний внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо підтримки Нідерландами нової української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

«Допомога тим, хто страждає від голоду сьогодні, – це дієва відповідь на спроби Росії повторити геноцид у ХХІ столітті. А також нагадування людству про уроки Голодомору 1932-1933 років в Україні», – наголосив Президент.

Співрозмовники обговорили актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також підтримку з боку Нідерландів у просуванні ініціатив нашої держави в межах ООН, зокрема щодо притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Президент України вручив міністру закордонних справ Нідерландів орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.