Президент України зустрівся з Королем бельгійців Філіпом

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Його Величності Короля бельгійців Філіпа.

Глава держави подякував Його Величності, уряду та народу Бельгії за підтримку України впродовж усіх років повномасштабної агресії Росії проти нашої країни.

Президент поінформував про російську ескалацію та постійні дронові й ракетні атаки на українські міста й громади, зокрема про удар Росії по Прилуках, який забрав життя 22 людей. Володимир Зеленський зазначив, що півтора підʼїзду в будинку повністю зруйновані й зараз важливо забезпечити людей, які втратили дім, новим житлом. Крім того, необхідно облаштувати надійні укриття.

Глава держави наголосив, що посилення української ППО – основний пріоритет для нашої країни зараз. Триває робота з партнерами на різних рівнях, щоб якнайшвидше забезпечити необхідну кількість засобів для збиття російських ракет і дронів. Україна розраховує на підтримку з боку Бельгії в цьому напрямі, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них, які допомагають нам захищатися від російських реактивних «шахедів».

Окремо Володимир Зеленський зазначив: не менш важливо, щоб російські заморожені активи й надалі залишалися такими. За словами Глави держави, поки триває війна, Росія не повинна отримувати нічого, що може вкласти у нові вбивства та дестабілізацію у Європі.