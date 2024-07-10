Президент України зустрівся з лідерами індо-тихоокеанських держав – партнерів НАТО

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський уперше провів зустріч у п’ятисторонньому форматі з лідерами індо-тихоокеанських держав – партнерів НАТО: Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, прем’єр-міністрами Нової Зеландії та Японії Крістофером Лаксоном і Фуміо Кішідою та заступником Прем’єр-міністра – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

«Цей формат співпраці для нас новий. З кожною з ваших країн у нас особливі відносини, а також конкретні напрями співпраці. Але сьогодні разом ми можемо обговорювати глобальні проблеми, що викликають спільний інтерес», – зазначив Президент України.

Глава держави подякував партнерам за незмінну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також за участь цих держав у першому Саміті миру. Під час зустрічі обговорили приєднання інших країн Індо-Тихоокеанського регіону до Спільного комюніке.

На тлі постійних атак Росії на цивільну інфраструктуру та мирне населення Президент наголосив, що Україні терміново потрібне посилення захисту неба системами ППО та РЕБ.

Володимир Зеленський також подякував Австралії та Новій Зеландії за оголошені оборонні пакети. Зокрема, Австралія виділила 170 млн дол. США – це найбільший обсяг допомоги від цієї країни з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Глава Української держави запросив Республіку Корея, Австралію та Нову Зеландію приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України й розглянути можливість укладення двосторонніх безпекових угод із нашою країною. Він також подякував Японії за нещодавнє підписання відповідного документа.

Лідери обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка стрімко змінюється та потребує єдності в питаннях безпеки, і засудили нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в тіснішій співпраці з такими регіональними організаціями, як АСЕАН, Форум тихоокеанських островів, приєднанні до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Лідери домовилися працювати над проведенням зустрічей у форматі Україна + «Індо-Тихоокеанська четвірка» (IP4) на регулярній основі.

