Президент України зустрівся з лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовою керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларсом Клінгбайлем і головою фракції СДПН у Бундестазі Рольфом Мютценіхом, які перебувають в Україні з візитом. У зустрічі також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники Андрій Сибіга і Роман Машовець.

Володимир Зеленський висловив подяку за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, яка надається народом та урядом Німеччини, Бундестагом, особисто Федеральним канцлером Олафом Шольцом і Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. «Дякую за те, що ви на боці України. Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини», – сказав Президент.

Глава держави окремо подякував ФРН за прихисток для понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції шляхом надання німецьких танків Leopard та внеску у захист українського неба шляхом передачі високоефективної системи ППО IRIS-T.

«Цю зиму ми пройшли також і завдяки Німеччині. Ми цього ніколи не забудемо», – наголосив він.

Володимир Зеленський висловив сподівання на подальшу активну підтримку Німеччиною як одним із лідерів Європейського Союзу євроінтеграційних прагнень України та початку вже цього року переговорів про вступ нашої держави до ЄС. Було також обговорено необхідність посилення санкцій щодо Росії в наступному санкційному пакеті ЄС та надання Україні дієвих гарантій безпеки ще до вступу до НАТО з урахуванням відповідних напрацювань цільової групи Єрмака-Расмуссена.

Президент акцентував, що Україна розраховує на дієву роль ФРН у реалізації української формули миру, зокрема у проведенні «саміту миру» за участі максимально широкого кола держав – членів ООН. Важливим є також сприяння з боку Німеччини у схваленні резолюції Генеральної Асамблеї ООН стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.