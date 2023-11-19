Президент України зустрівся з міністром оборони США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який прибув із візитом до нашої країни. До складу американської делегації увійшов також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Глава держави висловив подяку Президенту Сполучених Штатів, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всьому американському народу за незмінну потужну підтримку України, насамперед військову, яка є дуже важливою в умовах повномасштабної агресії Росії. Було відзначено лідерську роль США у формуванні міжнародної коаліції з оборонної допомоги нашій країні.

«Ми надзвичайно вдячні Президенту Джозефу Байдену. Це дуже важливо для нас, що США разом із нами. Ми розраховуємо на вашу підтримку й пишаємося, що ви з нами», – наголосив він.

Володимир Зеленський відзначив важливість візиту американської делегації напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», результати якого мають посилити позиції України на полі бою. У цьому зв’язку він докладно поінформував про актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби Сил оборони України. Було наголошено на нагальності продовження безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів.

Президент окремо наголосив на необхідності посилення спроможностей України напередодні зимового періоду.

Під час зустрічі також було обговорено питання свободи мореплавства в Чорному морі та забезпечення функціонування альтернативного «зернового коридору».

«Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки», – зазначив Володимир Зеленський.