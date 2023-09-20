Президент України зустрівся з міністром оборони США в Пентагоні

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Допомога вже сягнула 46 млрд дол. США.

«Ця підтримка – вирішальна. Сполучені Штати – наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні», – зазначив Глава держави.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Президент також наголосив на важливості посилення української ППО.

Володимир Зеленський акцентував на необхідності своєчасного постачання необхідних озброєнь і боєприпасів з боку партнерів для продовження деокупації українських територій.

Він висловив подяку американській стороні за лідерство в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка об’єднала понад 50 держав.

Під час зустрічі також порушувалися питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції.

Президент також запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.