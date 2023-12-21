Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.

Володимир Зеленський відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі до нашої держави.

Глава держави подякував за вагому підтримку України з боку Польщі у протидії повномасштабному російському вторгненню та надання прихистку українським громадянам, які рятувалися від бойових дій.

Співрозмовники погодилися, що двосторонні відносини мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі взаємної довіри та поваги.

«Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що Прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України та глава МЗС Польщі предметно обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України.

Володимир Зеленський та Радослав Сікорський окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Були також обговорені питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та проведення Глобального саміту миру.