Президент України зустрівся з міністром збройних сил Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави високо оцінив солідарність і підтримку, яку Франція та особисто Президент Еммануель Макрон надають Україні в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. «Хочу подякувати Президенту Макрону за всеосяжну допомогу Україні, особливо в цей складний час. Також вдячний дружині Президента за підтримку гуманітарних напрямів, а суспільству Франції – за таке тепле й надзвичайно відповідальне ставлення до України», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив успішне проведення в Парижі Міжнародної конференції з підтримки України в зимовий період, за підсумками якої було анонсовано додаткову екстрену допомогу нашій державі обсягом 1 млрд євро.

«За лідерства Президента Макрона зібрано рекордні обсяги допомоги нашій державі – фінансової, гуманітарної, а також генераторами. У цей складний час викликів енергетичній безпеці України це був важливий жест з боку Французької Республіки», – зазначив він.

Володимир Зеленський поінформував Себастьєна Лекорню про ситуацію на фронті та нагальні оборонні потреби України. Глава держави подякував за надану Францією військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони, зокрема зенітно-ракетними комплексами Crotale та самохідними артилерійськими установками Caesar. Було обговорено подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки Франції.

Володимир Зеленський наголосив на важливості звільнення всіх тимчасово окупованих територій України для відновлення стабільності в регіоні та повернення до світового порядку. У цьому контексті Президент розповів про українську формулу миру та плановане проведення Глобального саміту миру. Він висловив сподівання, що Франція візьме на себе лідерство в одному або кількох елементах формули.

Відбувся також обмін думками щодо актуальних питань євроатлантичної інтеграції України.

Міністр збройних сил Франції переказав Главі держави дружні вітання від Еммануеля Макрона та від імені Президента Франції запевнив у продовженні дієвої оборонної підтримки України наступного року.