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Президент України зустрівся з представниками американських оборонних компаній

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Президент України зустрівся з представниками американських оборонних компаній

У Посольстві України у Сполучених Штатах Америки Президент Володимир Зеленський провів зустріч із топменеджерами провідних американських оборонних компаній, яка стала продовженням діалогу, започаткованого у Вашингтоні торік у грудні. 

На зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum. 

«Ми надзвичайно вдячні вам за співпрацю й допомогу Україні з початку повномасштабної війни. Ви дуже допомогли нам захистити свободу, демократію, наш народ, наші родини та дітей», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував Президенту США Джозефу Байдену та його адміністрації, Конгресу Сполучених Штатів за важливий законопроєкт щодо підтримки України та наших воїнів на полі бою.

Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами.  

Він зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Водночас є потреба в посиленій міжнародній кооперації.

Під час зустрічі обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.

Крім того, у присутності Президента України АТ «Укроборонпром» та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

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