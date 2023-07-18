Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, який прибув до нашої країни з візитом.

Глава Української держави відзначив, що тішок Ірландії та його команда розпочали свій візит в Україну з відвідання Мощуна, Бучі, Романівського мосту на Київщині й на власні очі побачили наслідки російської агресії.

Президент висловив подяку всьому народу Ірландії за прихисток українців, які рятувалися від війни.

«Це відчутний крок моральної підтримки нашого народу. Ірландія прихистила 86 тисяч українців, надала їм допомогу з житлом, фінансами, доступом до освіти й медицини, і це дуже важливо», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Лео Варадкаром у Києві.

На переговорах Глава держави поінформував Прем’єр-міністра Ірландії про нещодавні російські удари по Україні, зокрема по Одесі.

«Цієї ночі російські ракети були спрямовані проти української портової інфраструктури, яка використовується для експорту української агропродукції. І такі удари російських терористів – не лише по нашій країні, а й по глобальній стабільності. І надзвичайно важливо, щоб кожна країна світу, яка прагне миру, захисту нормального життя на всіх континентах, чітко й недвозначно засуджувала російський терор і брала участь у спільних зусиллях для подолання агресії. Власне, так, як, зокрема, Ірландія бере участь у таких спільних зусиллях», – наголосив Президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили безпекову й політичну взаємодію, спільні кроки, які могли б посилити Україну в захисті від агресії Росії.

«Ірландія вже надала нам нелетальну допомогу на понад 170 мільйонів євро – дуже дякую пану тішоку, активно включилася в процес розмінування – це також один із наших сьогоднішніх пріоритетів», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, співрозмовники зосередили увагу на реалізації Формули миру. За словами Президента України, Ірландія вже допомагає реалізовувати конкретні пункти Формули, зокрема щодо притягнення до відповідальності всіх політичних і військових керівників РФ, винних у воєнних злочинах проти України.

«Сьогодні я запропонував пану тішоку приєднатися також до наших зусиль із підготовки Глобального саміту миру», – повідомив Глава Української держави.

Президент України та Прем’єр-міністр Ірландії обговорили питання створення справедливого компенсаційного механізму, який дав би змогу спрямувати активи російського агресора на компенсацію завданої Україні шкоди.

Володимир Зеленський також подякував Ірландії за підтримку нашої країни на шляху європейської інтеграції й наголосив на важливості початку вже цього року переговорів щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі.

Співрозмовники обговорили наступний, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, пріоритетом якого має стати позбавлення агресора можливості продовжувати виробництво ракет, а також персональні санкції проти представників керівництва «Росатома».

Лідери розглянули питання відбудови України, економічної стійкості нашої держави, а також можливість долучення Ірландії до патронату над одним з українських містечок.

Під час переговорів значну увагу було приділено темі продовольчої безпеки.

«Ірландія підтримала Чорноморську зернову ініціативу й нашу гуманітарну ініціативу «Зерно з України», яка реально допомогла країнам Африки, що найбільш критично залежать від імпорту продовольства. Маємо разом зробити все можливе, щоб глобальний продовольчий ринок залишився стабільним попри очевидні намагання Росії спровокувати нові кризи й використати як зброю голод і дестабілізацію», – наголосив Президент.

Зі свого боку Лео Варадкар запевнив, що Ірландія допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно, і далі надаватиме фінансову, практичну й політичну допомогу.

«Україна переможе, Україна відновиться й відбудується. Ми надаватимемо практичну й дипломатичну допомогу Україні для реалізації її цілей, а також для реалізації мирного плану», – сказав він.

Прем’єр-міністр Ірландії висловив переконання, що майбутнє України – у Європейському Союзі, і відзначив прогрес нашої держави на шляху євроінтеграції.