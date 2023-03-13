Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ісландії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Глава держави особливо відзначив факт здійснення цього візиту Прем’єр-міністра Ісландії в нашу країну та подякував за те, що з перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.

«Вдячний вашому уряду й народу, усім ісландцям за підтримку. І я хотів би передати цей меседж вашому суспільству, парламентарям. Ми цінуємо, що ви допомагаєте нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямах», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував за підтримку Ісландією українців, які були вимушені поїхати зі своєї рідної країни через війну.

Глава держави поінформував голову уряду Ісландії про ситуацію на фронті. Було наголошено на важливості підтримки України всіма партнерами й союзниками у боротьбі із загарбником.

Володимир Зеленський відзначив активну позицію Ісландії як держави, що головує в Раді Європи. У цьому контексті було обговорено роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності та злочин агресії, скоєні в Україні. Також було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк’явіку.

Президент України та Прем’єр-міністр Ісландії предметно обговорили імплементацію української формули миру.

Сторони також торкнулися проблематики ядерної безпеки, яка свідомо поставлена під загрозу атаками Росії на цивільні ядерні об'єкти в Україні та захопленням агресором Запорізької АЕС. Було констатовано, що ця ситуація створює безпосередню ядерну загрозу далеко за межами України.

Володимир Зеленський і Катрін Якобсдоттір обговорили перебіг і перспективи відбудови України. Президент акцентував на перспективах використання досвіду та експертизи Ісландії у сфері «зеленої» енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій країні.

Глава держави окремо порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу. Перші кроки до цього вже зроблені офіційним Рейк’явіком.

За результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір.