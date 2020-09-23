Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Ігорем Матовичем

У межах офіційного візиту до Словацької Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем.

Основна увага під час зустрічі була приділена обговоренню шляхів розширення взаємодії у таких сферах, як двостороння торгівля, транспорт, енергетика, прикордонна співпраця.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що спільними зусиллями урядів України та Словаччини сторони зможуть активізувати роботу за всіма напрямами, що важливо також для мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19 для економіки двох країн.

«Високо ціную те, що у програмі очолюваного вами уряду відображено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, європейського майбутнього та процесу реформ у нашій державі», – наголосив Президент України.

Він відзначив пріоритетну важливість для України підписання Угоди щодо відновлення повноцінного функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород». Досягнуто домовленості, що в жовтні буде завершено роботу над технічними питаннями, пов’язаними з імплементацією цієї угоди.

Володимир Зеленський та Ігор Матович погодилися, що максимальне використання транзитного потенціалу України та Словаччини має бути стратегічним пріоритетом співпраці між двома країнами.

Сторони обговорили перспективи співробітництва в організації комбінованих перевезень за маршрутом Азія (КНР) – Європа (Словаччина), а також створення мультимодальних логістичних центрів (терміналів) з обробки вантажів на згаданому маршруті. Співрозмовники привітали підписання під час візиту Меморандуму між Міністерством інфраструктури України й Міністерством транспорту та будівництва Словаччини, який має сприяти реалізації транзитного потенціалу наших країн.

Також відбувся обмін думками з питань співпраці України та Словаччини у сфері енергетики та енергетичної безпеки. Було констатовано спільне бачення сторін, що «Північний потік – 2» має розглядатися як політичний проект, який підриває енергетичну солідарність країн Європи.

Сторони обговорили подальші кроки щодо реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський окреслив ключові пріоритети співпраці між Україною та ЄС.