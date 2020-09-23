Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У Лондоні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Глава Української держави ознайомив Прем’єр-міністра з безпековою ситуацією на Донбасі, подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час переговорів співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні найсерйозніших викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи. Борис Джонсон наголосив, що Велика Британія стоїть на позиції, що кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини.

Додатково Президент розповів британському Прем'єр-міністру про проекти та реформи, які впроваджує Україна для підняття економіки. Зокрема, він поінформував про «Велике будівництво», «інвестиційну няню», коли держава захищатиме інвесторів та допомагатиме з імплементацією їхніх проектів в Україні, а також про банківський закон та розвиток сільськогосподарської галузі.

«Україна відома як один із найбільших постачальників сільськогосподарської продукції у світі. У нас Велика Британія зможе купувати сільськогосподарську продукцію високої якості за привабливими цінами», – зазначив Володимир Зеленський.

Було обговорено необхідність покращення торговельних відносин. Прем'єр-міністр Великої Британії зауважив, що підняття рівня товарообігу між обома країнами стоїть високо на порядку денному.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон наголосили на важливості стратегічного партнерства та розвитку двосторонніх відносин.

Президент України запросив Прем’єр-міністра Великої Британії відвідати нашу країну з офіційним візитом.