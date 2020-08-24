Президент України зустрівся з Президентом парламенту Австрії

У межах офіційного візиту до Австрії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Національної ради (парламенту) Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою.

На зустрічі обговорили питання двосторонніх відносин між Україною та Австрією.

Вольфганг Соботка наголосив, що в Австрії діє велика українська діаспора, і що офіційний Відень підтримує Україну на багатьох міжнародних платформах. Він відзначив, що Австрія хоче залишатися надійним партнером для України.

Глава Української держави та Президент парламенту Австрії обговорили питання перемир’я на Донбасі. Володимир Зеленський детально розповів про ситуацію на сході та всі ті зусилля, яких Україна докладає для досягнення миру.

Володимир Зеленський згадав особливу роль австрійської благодійної організації «Маленькі серця», що опікується сиротами та знедоленими дітьми в Україні.

«Ви надаєте багато допомоги українським дітям. Заради них ми повинні зробити все, щоб закінчилася війна. Щоб не було ненависті в житті наступних поколінь», – зазначив Президент України.

Вольфганг Соботка наголосив, що Австрія підтримує вирішення питання війни на сході України в Нормандському форматі.

Володимир Зеленський та Президент парламенту Австрії детально обговорили питання проведення виборів на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. Президент України наголосив на неможливості проведення цих виборів до виведення іноземних військ та незаконних збройних формувань, повернення контролю України над цими територіями. Крім того, вибори мають відбутися чесно та прозоро, з дотриманням міжнародних стандартів.

Глава Української держави сподівається, що Україна та Австрія відновлять двосторонню співпрацю до рівня, якого було досягнуто до пандемії COVID-19. Вольфганг Соботка подякував Президенту України за зусилля, докладені під час подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Володимир Зеленський розповів про можливості інвестування в галузь туризму, банківський та фінансовий сектори України.

«У нас є чудові Карпатські гори. Але лише один сучасний курорт. А ми могли б мати десятки. Є гори, але нема інфраструктури. Ми готові як держава будувати. І запрошуємо вас долучатися», – зауважив Президент України.

Окремо Глава Української держави наголосив на інвестуванні в річкову галузь України. Зокрема, він згадав важливий законопроект про водний транспорт.

«Водні шляхи не працювали в Україні з радянських часів. Ми зараз готові відновити транспортування внутрішніми водними шляхами. Ми розробляли закон багато місяців і вже представили його нашому парламенту», – сказав Володимир Зеленський.

Президент парламенту Австрії нагадав, що його країна довго працювала над розбудовою інфраструктури. Після реалізації важливих інфраструктурних проектів роль Австрії у світі значно зросла.

Також Володимир Зеленський та Вольфганг Соботка обговорили ситуацію в Білорусі.

Додатково сторони порушили питання співіснування релігійних громад в Україні. Володимир Зеленський запевнив Вольфганга Соботку, що в нашій країні вільно діють різні релігійні конфесії.

«Наше завдання – об’єднувати Україну в усіх напрямках», – наголосив Володимир Зеленський.