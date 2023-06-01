Президент України зустрівся з Президентом Румунії

У межах візиту до Республіки Молдова для участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Глава держави подякував усьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо висловив подяку Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку нашої країни та посилення її обороноздатності.

Володимир Зеленський відзначив важливість надання Румунією тимчасового притулку українським громадянам, які були вимушені залишити свої домівки внаслідок розв’язаної Росією агресивної війни.

Лідери обговорили подальші кроки в допомозі Україні з боку Румунії з метою протистояння російському вторгненню, зокрема посилення міжнародної санкційної політики та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території нашої країни.

Під час переговорів було наголошено на важливості нарощування підтримки України на шляху до ЄС і НАТО. Свідченням такої чіткої позиції з боку Румунії стало підписання главами держав декларації про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

«Підписання цього документа є важливим кроком напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу було приділено питанню реалізації запропонованої Президентом України формули миру як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті й відновлення світового порядку.

Під час зустрічі лідери обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонньої взаємодії, зокрема у сферах торгівлі й логістики, а також співпраці на гуманітарному напрямі.