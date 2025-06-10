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Саміт Україна – Південно-Східна Європа
Саміт Україна – Південно-Східна Європа

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Президент України зустрівся з Президентом Сербії

11 червня 2025 року - 22:21

Президент України зустрівся з Президентом Сербії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із Президентом Сербії Александром Вучичем.

Глава Української держави подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу нашій країні, зокрема за підтримку енергетики.

Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії.

Лідери обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в ЄС і двосторонню співпрацю.

Володимир Зеленський запросив Сербію долучитися до відбудови нашої країни та взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Президент України подякував Сербії за ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів.

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Саміт Україна – Південно-Східна Європа

11 червня 2025 року - 17:32
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