Президент України зустрівся з Президентом Сербії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із Президентом Сербії Александром Вучичем.

Глава Української держави подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу нашій країні, зокрема за підтримку енергетики.

Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії.

Лідери обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в ЄС і двосторонню співпрацю.

Володимир Зеленський запросив Сербію долучитися до відбудови нашої країни та взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Президент України подякував Сербії за ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів.