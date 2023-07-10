Президент України зустрівся з Президентом Європейської ради

У межах участі в Саміті НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Лідери обговорили ключові питання взаємодії України з Європейським Союзом і руху нашої країни шляхом євроінтеграції.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню підготовки України до початку переговорів про членство в ЄС, а також розглянули стан імплементації нашою країною відповідних семи рекомендацій Європейської комісії.

Глава держави подякував Президенту Європейської ради за лідерство в підтримці України на шляху до членства в ЄС.

Сторони відзначили важливість погодження лідерами G7 Спільної декларації про підтримку України, що є важливим кроком у формуванні майбутньої системи гарантування безпеки нашої держави до набуття повноцінного членства в НАТО.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель також обговорили питання санкційної політики ЄС, необхідність подальшого посилення санкційного тиску на РФ.