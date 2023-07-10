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Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського

10 липня 2023 року - 21:03

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Президент України зустрівся з Президентом Європейської ради

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38

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Президент України зустрівся з Президентом Європейської ради

12 липня 2023 року - 19:48

У межах участі в Саміті НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Лідери обговорили ключові питання взаємодії України з Європейським Союзом і руху нашої країни шляхом євроінтеграції.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню підготовки України до початку переговорів про членство в ЄС, а також розглянули стан імплементації нашою країною відповідних семи рекомендацій Європейської комісії.

Глава держави подякував Президенту Європейської ради за лідерство в підтримці України на шляху до членства в ЄС.

Сторони відзначили важливість погодження лідерами G7 Спільної декларації про підтримку України, що є важливим кроком у формуванні майбутньої системи гарантування безпеки нашої держави до набуття повноцінного членства в НАТО.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель також обговорили питання санкційної політики ЄС, необхідність подальшого посилення санкційного тиску на РФ.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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