Президент України зустрівся з радником Президента США з питань національної безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до України.

Глава держави подякував раднику Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Джейку Саллівану цей орден.

Радник Президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Володимир Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом «За заслуги» III ступеня.