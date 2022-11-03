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Президент України зустрівся з радником Президента США з питань національної безпеки

4 листопада 2022 року - 21:07

Президент України зустрівся з радником Президента США з питань національної безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до України.

Глава держави подякував раднику Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Джейку Саллівану цей орден.

Радник Президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Володимир Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом «За заслуги» III ступеня.

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Зустріч Президента України та керівника Офісу Глави держави з радником Президента США

4 листопада 2022 року - 21:10
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