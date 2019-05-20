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Президент України зустрівся з сенатором США Робертом Портманом

30 травня 2019 року - 18:19

Президент України зустрівся з сенатором США Робертом Портманом

Президент України Володимир Зеленський 30 травня зустрівся із сенатором США Робертом Портманом.

Учасники зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради. Володимир Зеленський зауважив, що розпуск Парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню виборів до Верховної Ради у липні вже у вересні може бути сформований новий Уряд.

«Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України», – наголосив Глава держави.

Ще одне питання, яке порушувалося під час зустрічі, – ситуація на Донбасі та необхідні кроки для досягнення прогресу у мирному врегулюванні, передусім щодо припинення вогню та обміну заручниками. Володимир Зеленський розповів, що свою першу робочу поїздку як Президент здійснив на Луганщину – до військових на передові позиції.

Він також окремо відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги. Було підкреслено необхідність подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Президент Володимир Зеленський та сенатор Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО. 

Крім цього, Глава держави подякував гостеві за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Роберта Портмана як співголови Сенатського українського кокусу.

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