Президент України зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка вже вдруге відвідує нашу країну з візитом. До складу делегації Сполучених Штатів також увійшли представники провідних американських фінансових інституцій.

Глава держави висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу й американському народу за надання потужної оборонної, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні для протистояння російській агресії. Володимир Зеленський окремо відзначив вагому роль Пенні Пріцкер у координації взаємодії з міжнародними партнерами щодо підтримки України в реалізації реформ, проєктів з відбудови та подальшого зміцнення української економіки.

«Ваш черговий візит в Україну є потужним сигналом міцної підтримки. Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, оскільки це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зробив особливий акцент на вагомій підтримці, яку США надають для забезпечення надійної роботи енергетичного сектору України. З огляду на продовження ракетного терору проти нашої держави було наголошено на важливості посилення протиповітряної оборони для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

Під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України.

«Вдячні Президенту США за внесення бюджетного запиту до Конгресу про надання Україні у 2024 році макрофінансової та військової підтримки. Цінуємо, що в такий складний час ми бачимо єдність між конгресменами. Українське суспільство розраховує на ухвалення Конгресом позитивного рішення, воно зміцнить наші сили», – наголосив Володимир Зеленський.

Було окремо обговорено шляхи використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України. Зазначено, що 2024 рік має стати роком ухвалення остаточних рішень і реалізації конкретних кроків у цьому напрямі.

Президент України поінформував Пенні Пріцкер про підписану у п’ятницю Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією й відзначив важливість прогресу в підготовці та укладенні таких угод з іншими партнерами України, зокрема державами «Групи семи».