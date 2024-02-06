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Президент України зустрівся зі спікером і парламентарями Народних зборів Болгарії 

7 лютого 2024 року - 16:49

Президент України зустрівся зі спікером і парламентарями Народних зборів Болгарії 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом солідарності на чолі делегації болгарських парламентарів.

На початку зустрічі Глава держави висловив щиру подяку спікеру болгарського парламенту та представникам Народних зборів за активну допомогу, зміцнення Сил оборони України й чітку підтримку нашої держави на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. 

«Вдячні за вашу політичну підтримку на всіх рівнях: нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН. І, звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу. Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди. Дякуємо, що ви підтримуєте такий дух. Ми цього не забудемо», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також відзначив важливі кроки Болгарії в посиленні санкцій проти держави-агресора.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

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