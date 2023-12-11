Президент України зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Глава держави висловив подяку Конгресу Сполучених Штатів за потужні зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

«Із перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес США надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський був зворушений побачити в кабінеті спікера репродукцію української Острозької Біблії.

Глава держави розповів Майку Джонсону про досягнення захисників України, зокрема про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі й великі зусилля України у проведенні реформ та поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому. У цьому контексті Президент відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

Було наголошено, що наша держава надзвичайно відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги США; у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги. Також триває співпраця України з представниками американських інституцій, що відповідають за надання допомоги.

Володимир Зеленський акцентував, що навіть в умовах агресії РФ Україна продовжує реалізацію реформ, необхідних для початку переговорів про членство у Європейському Союзі.