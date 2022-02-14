Президент: Український народ сьогодні має показати єдність і впевненість у своїй державі

Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій. З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання.

Глава держави підписав відповідний указ № 53/2022.

Як зазначив Президент у своєму зверненні, сьогодні Україну лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Але наша держава зараз сильна, як ніколи.

Володимир Зеленський зауважив, що це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ і вкотре проявив свої найкращі якості – згуртованість і волю до перемоги.

«Сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами, і що з ними робити. Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії», – заявив він.

За словами Глави держави, Україна має що протиставити: свою прекрасну армію з унікальним бойовим досвідом і сучасною зброєю, українську дипломатію, яка досягла підтримки з боку практично всіх лідерів цивілізованого світу. Також у державі сформовані достатні резерви, щоб втримати курс національної валюти й забезпечити стабільність фінансової системи.

«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання», – наголосив Президент і повідомив про підписання відповідного указу.

Згідно з документом, 16 лютого буде піднятий Державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах нашої країни, а о 10:00 буде виконано Державний гімн.

Крім того, Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів, передбачивши забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Також має бути створена єдина інформаційна платформа «UАразом» для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян.

Уряд повинен прискорити створення й функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.

Посадові особи мають перебувати на роботі та виконувати обов'язки відповідно до складеної присяги; у разі порушень до них застосовуватимуть санкції.