Президент, уряд і парламент зробили неможливе – Олексій Оржель про домовленості щодо транзиту газу територією України

Досягнувши домовленостей, що забезпечать продовження транзиту газу українською територією для європейських споживачів, Україна зробила неможливе, наголошує міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

«Дуже добрі новини. Хочу підтвердити, що і Президент України Володимир Зеленський, і уряд, і Верховна Рада зробили неможливе. Ми здійснили дуже великі та серйозні кроки в частині забезпечення європейського законодавства та забезпечення й гарантування транзиту територією України», – сказав Олексій Оржель під час брифінгу в Офісі Президента.

За його словами, домовленості, досягнуті між представниками ЄС, України та Росії, що передбачають продовження транзиту газу територією України та повернення «Газпромом» коштів у розмірі 2,9 млрд доларів США згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, ще мають бути зафіксовані у документах, які будуть підписані на рівні компаній до 1 січня 2020 року.

Також Олексій Оржель зазначив, що договір про транзит газу буде укладено на 5 років з можливістю пролонгації ще на 5 років. Це забезпечить щорічне наповнення бюджету завдяки тарифу на транспортування.

«Мінімально гарантовані обсяги транзиту – це 65 млрд кубометрів на перший рік і 40 млрд кубометрів кожного наступного року. Зважаючи на те, що у нас є певне зменшення гарантованих обсягів транспортування, сторони розуміють, що тариф має зростати. Тобто, буде певне збільшення тарифу на транспортування», – сказав міністр.

Він наголосив, що кінцевий тариф на транзит газу визначатиме регулятор.

Олексій Оржель зазначив, що переговори були конструктивними й велику допомогу під час їхнього проведення надали партнери України – європейська, німецька та білоруська сторони. Також міністр подякував США за послідовну та сильну позицію, без якої рухатися до досягнення домовленостей було б значно важче.

«Головне, що ми забезпечили стабільність і на українському ринку, і на європейських. Це означає, що Україна є надійним партнером, виконує свої зобов’язання, забезпечує надійну енергетичну безпеку в регіоні», – наголосив міністр.

Олексій Оржель також зауважив, що майбутній пакет угод щодо транзиту не передбачатиме можливості прямих поставок газу з Російської Федерації.

«Вони потенційно здійснюватимуться на базі ціни європейського хабу. Але у рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямих поставок немає. Там записано лише принцип, на якому вони можуть бути здійснені. Для нас важливо, що там немає політичної ціни, там є європейський хаб», – наголосив міністр.

Зі свого боку виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко додав, що угоди на транзит будуть укладені відповідно до європейських принципів.

«Це дуже важливо, тому що це гарантує справедливість і прозорість цих угод для того, щоб справді забезпечувався надійний транзит газу через Україну для європейських споживачів. І, з іншого боку, щоб усі розуміли, що це справедлива угода саме для України», – зазначив він.

Юрій Вітренко також наголосив, що наразі перед сторонами стоїть завдання напрацювати угоди між суб’єктами господарювання на основі досягнутих домовленостей. «Ми сподіваємося, що з усіх боків буде конструктивна й сумлінна робота, яка дозволить укласти угоди», – сказав виконавчий директор НАК «Нафтогаз України».

За його словами, на рівні компаній має бути підписаний пакет договорів. Зокрема угода про врегулювання, за якою «Газпром» сплатить до Нового року майже 3 млрд доларів з урахуванням пені та всіх нарахованих відсотків за рішенням Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року за транзитним контрактом. Також це буде угода про врегулювання поточних арбітражних процесів між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом». Крім того, передбачається декілька угод щодо забезпечення продовження транзиту газу через українську територію.

Юрій Вітренко пояснив, що визначені на 5 років мінімально гарантовані обсяги транзиту дають змогу, згідно з європейськими правилами, всім сторонам, зокрема «Газпрому», і європейським компаніям бронювати вільні потужності української ГТС і на менш короткий термін (на рік, квартал, місяць та навіть на добу). Це допоможе ще більше інтегрувати український ринок енергоносіїв у європейський.