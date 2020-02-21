Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета.
Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві.
9 березня 2020 року - 11:00
8 березня 2020 року - 09:00
7 березня 2020 року - 13:06
6 березня 2020 року - 20:15
9 березня 2020 року - 11:00
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета.
Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві.