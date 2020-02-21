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Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах

21 лютого 2020 року - 20:12

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Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

9 березня 2020 року - 11:00

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського The Guardian

8 березня 2020 року - 09:00

Потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету Міністрів – Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg

7 березня 2020 року - 13:06

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов високо оцінив перезавантаження Кабінету Міністрів

6 березня 2020 року - 20:15

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Робоча поїздка Президента України до Полтавської області
Робоча поїздка Президента України до Полтавської області

5 березня 2020 року - 11:56

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Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

9 березня 2020 року - 11:00

Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві.

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