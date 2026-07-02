Президент ушанував пам’ять загиблих на місці російського удару по житловому будинку в Києві

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих на місці російського удару по житловому будинку в ніч на 2 липня в Дарницькому районі Києва.

Прямим ударом російської ракети зруйновано 64 квартири дев’ятиповерхового будинку. Врятувати вдалося 17 мешканців, з них сім людей деблокували з-під завалів. На жаль, чотири людини загинули внаслідок цієї російської атаки по багатоповерхівці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник доповіли Главі держави, що рятувальні операції та пошукові роботи на місцях влучань у будинки тривають ще з ночі. Загалом у Києві пошкоджено понад 130 об’єктів, з них 60 – житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель і підприємства. Зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях.

«Хочу подякувати всім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям. Передусім – працівники ДСНС України, Національної поліції, “екстренки”. Дякую всім вам! Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновані, є сім’ї, які втратили все, що мали», – сказав Володимир Зеленський.

У ніч на 2 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Станом на зараз відомо про 22 загиблих. Основний удар був спрямований саме на Київ, але цієї ночі були російські удари й по Сумщині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині, Запоріжжю та Черкасах.

Росія застосувала 74 ракети різних типів, майже половина з них – балістичні, і 496 ударних дронів, зокрема реактивні «шахеди».

«Треба, щоб партнери – і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери – були більш активними в допомозі із цим. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики, ось такого терору. Путін і надалі збирається “перемагати” житлові будинки, щоб не закінчувати цю свою війну. І впоратись із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики у Європі», – наголосив Президент.