Президент ушанував пам’ять загиблих на місці російського удару по дев’ятиповерховому будинку в Києві

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих на місці російського удару по дев’ятиповерховому будинку у Святошинському районі Києва.

У ніч на 31 липня Росія зруйнувала цілий під’їзд цього будинку. Унаслідок обстрілу загинуло 28 мешканців, серед яких п’ятеро дітей, 21 людина зазнала поранень.

Президент поклав квіти біля зруйнованого під’їзду та поспілкувався з мешканцями будинку, які зараз потребують допомоги.

«Ми вам усім допоможемо. Завтра зберуться міністри, ухвалять дуже швидкі рішення, щоб вам допомогти. Я не хочу зараз вас завантажувати бюрократією. Вони вже все підготували, що потрібно зробити, щоб у вас були гроші і щоб ви розуміли, де жити, – щоб була ясність», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім, хто працював на місці удару – ліквідовував наслідки, допомагав людям, рятував і розбирав завали.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президенту, що до ліквідації наслідків тільки в цьому місці було залучено 216 осіб і 54 одиниці техніки ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи завершили лише у п’ятницю вранці.

За його словами, 470 мешканців будинку подали заяви про втрату або пошкодження майна.

Загалом під час цього масованого удару по Києву Росія вбила 31 людину, 179 постраждали.