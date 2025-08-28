Президент ушанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня

На місці російського удару по пʼятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих людей.

Глава держави поклав квіти до зруйнованого будинку, по якому Росія завдала ракетного удару в ніч на 28 серпня. Внаслідок цієї атаки загинули 22 мешканці п’ятиповерхівки, серед них четверо дітей.

Президент висловив співчуття родинам, які втратили своїх близьких, і поспілкувався з жителями будинку про потреби в забезпеченні житлом, відновленні документів та компенсації. Володимир Зеленський доручив усім відповідним службам максимально сприяти постраждалим у подоланні всіх проблем.

«Ми вирішимо це питання, як і в інших випадках, швидко. Є тимчасове житло. Обов’язково найближчим часом вам дадуть компенсацію, щоб ви змогли орендувати квартиру, а потім змогли мати своє особисте житло. Держава це робить, і є відповідні програми», – сказав Володимир Зеленський.

Під час цієї ракетно-дронової атаки на Україну Росія застосувала майже 600 дронів і 31 ракету, зокрема балістику. Пошкоджені десятки будинків, підприємства, дипломатичні установи. Унаслідок удару лише в столиці загинуло 25 людей, ще понад 50 постраждали, десятки досі перебувають у лікарнях.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Главі держави, що понад 300 потерпілих звернулися по психологічну допомогу. Загалом пошкодження були зафіксовані на 19 локаціях у шести районах міста. Пошуково-рятувальні роботи тривали півтори доби й лише сьогодні надвечір були повністю завершені.

Володимир Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським і всім, хто допомагав постраждалим і ліквідовував наслідки обстрілу.