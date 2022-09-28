Президент ушанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру

У 81-ші роковини трагедії Бабиного Яру Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять усіх жертв масових розстрілів мирного населення нацистами в окупованому Києві у роки Другої світової війни.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника жертвам трагедії, що розташований на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Президент також ушанував пам’ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, встановивши лампадку біля меморіального знака «Менора».

Кошики квітів від Глави держави були встановлені до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі та страченим нацистами ромам.

Крім того, Володимир Зеленський оглянув інсталяцію «Чорний куб», присвячену 81-м роковинам трагедії Бабиного Яру. Всередині куба встановлено макет Бабиного Яру, на якому відбувається візуальна проекція; також озвучуються уривки творів українських письменників, присвячених трагедії, а на мультимедійних екранах демонструються зображення, що символізують трагічні події Бабиного Яру.

Главі держави розповіли про те, як Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» працює над збереженням пам'яті про цю трагедію для сучасних і майбутніх поколінь українців.

Володимир Зеленський наголосив, що світ має зробити все для недопущення подібних трагедій і злочинів проти людяності, які, на жаль, стаються і сьогодні, зокрема на українській землі.

«Будь-які антигуманні режими становлять загрозу для всього людства. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне у майбутньому», – зазначив Президент.