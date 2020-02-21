Президент утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я та затвердив її склад.

Відповідний указ № 55/2020 Глава держави підписав 21 лютого.

У документі зазначається, що робоча група має до 1 березня 2020 року проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, щодо реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих же гарантій для інших видів меддопомоги.

За результатами цього аналізу робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: щодо фінансування, удосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.

Робоча група має право взаємодіяти з іншими допоміжними органами та службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти і науковими установами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, зазначається в указі. Також вона може запитувати та одержувати в установленому порядку від зазначених структур необхідну інформацію, документи й матеріали і запрошувати на свої засідання їхніх представників та експертів з відповідних питань.

Очолив робочу групу голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. До її складу також увійшли такі досвідчені лікарі, як Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вишів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.