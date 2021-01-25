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Президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичної та юридичних осіб

2 лютого 2021 року - 22:42

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

«Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні», – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до громадянина України Тараса Козака, юридичних осіб «Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ ВИБІР», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові комунікації».

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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