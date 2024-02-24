Президент узяв участь у відеоформаті в зустрічі лідерів країн G7, ініційованій Італією у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у режимі відеоконференції в засіданні «Групи семи» (G7). У відеовключенні зі столиці України, з Будинку митрополита заповідника «Софія Київська», також узяли участь Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Окрему зустріч у форматі G7 плюс Україна ініціювала Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року.

Звертаючись до лідерів країн G7, Глава держави від імені всіх українців подякував за життєво важливу підтримку нашої держави та людей.

«Ми починали наш шлях разом два роки тому ще не знаючи, які випробування чекають на нас. Але зараз ми можемо чітко сказати, що нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість долає всі виклики», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що за цей час країни «Групи семи» та Україна вже змогли зробити багато, і світ відчуває, що режим Путіна може програти війну.

«І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке. Мусимо це забезпечити. Пам’ятайте, що амбіції та реваншизм можна перемогти лише разом із тими, хто ними заражений, і саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії», – наголосив Президент України.

Глава держави подякував світовим лідерам за ці два роки, які вони були разом з Україною.

«Ми вистояли проти ударів. Ми повертаємо своє та обов’язково змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла. Але маємо бути рішучими – саме так, як потрібно для нашого спільного успіху. Маємо бути принциповими – саме так, щоб справедливість перемогла. Маємо бути активними й невтомними – саме так, як потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І маємо бути в єдності – саме так, як цього вимагає наша з вами перемога. Спільна перемога», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо він подякував особисто Джорджі Мелоні за її лідерство та побажав Італії результативного головування в «Групі семи».

Президент України також звернувся до Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Президента Європейської ради Шарля Мішеля, премʼєр-міністрів: Канади – Джастіна Трюдо, Великої Британії – Ріші Сунака, Японії – Фуміо Кішіди, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, Президента США Джозефа Байдена, міністра закордонних і європейських справ Франції Стефана Сежурне й подякував їм за підтримку нашої держави.

«Дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде у вас впевнений. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас», – резюмував Володимир Зеленський.

Джорджа Мелоні, яка ініціювала зустріч у форматі G7 плюс Україна, зазначила, що два роки тому, коли Росія шокувала світ повномасштабним вторгненням, Володимир Путін мав на меті змусити Україну капітулювати за кілька днів. Але він не врахував двох чинників: стійкості українців та єдності Заходу.

«Це – два елементи, які зробили його план провальним. І я думаю, що ми маємо зробити набагато більше, щоб перемога була наша – перемога України, а не Росії», – наголосила Прем’єр-міністерка Італії.

За її словами, в Україні нині вирішується, чи ґрунтуватиметься майбутнє світу на нормах міжнародного права, Статуту ООН.

«Тому ми тут і продовжуватимемо надавати Україні всю необхідну допомогу стільки, скільки буде потрібно. Україна майбутнього має бути мирною, вільною та процвітати», – резюмувала Джорджа Мелоні.