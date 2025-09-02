Президент узяв участь у відкритті нової колії – частини європейської мережі, яка з’єднує Ужгород із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем

На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Президент України Володимир Зеленський привітав залізничників і подякував їм за цей результат.

Завдяки колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

«І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду – тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково», – зазначив Президент.

Глава держави заслухав доповіді віцепремʼєр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби й голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського про реалізацію флагманського проєкту з розбудови євроколії в нашій країні. За їхніми словами, протяжність цієї колії 22 кілометри, і попереду ще багато роботи.

«Це дуже важливо, що під час війни попри всі виклики ми робимо такі об’єднавчі проєкти. Спочатку ми з’єдналися з електромережею. І це був дуже серйозний енергетичний – в усіх сенсах цього слова – проєкт. А сьогодні ми об’єднуємось таким логістичним проєктом. Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед. Дякую», – сказав Президент.

Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність залізничникам, які попри всі російські атаки виконують свою роботу.

«Під час війни, напевно, це служба. Я знаю, які є складні виклики по всій державі. І є втрати. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ми дуже поважаємо вашу працю», – зазначив Володимир Зеленський.