Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати в захисті позицій на фронті

Президент України Володимир Зеленський відзначив військові підрозділи, які захищають позиції на різних напрямках фронту на Сумщині, Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Хочу відзначити наших воїнів: попри все, попри жорстку погоду та постійні російські штурми є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Дякую всім вам, хлопці!» – сказав Володимир Зеленський.

Це 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й окремі штурмові полки, які виконують бойові завдання на Гуляйпільському напрямку. На Купʼянському напрямку – 429-та бригада безпілотних систем «Ахіллес», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», 101-ша бригада охорони Генерального штабу та 475-й окремий штурмовий полк. На Харківщині – 127-ма важка механізована бригада. На Покровському напрямку – 25-та повітрянодесантна бригада та підрозділи 425-го окремого штурмового полку. На Сумщині – 71-ша єгерська бригада. На Очеретинському напрямку – воїни 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина» та 25-й окремий штурмовий батальйон. Також Оріхівський напрямок – 128-ма гірсько-штурмова бригада.

«Дякую вам, воїни! Слава всім, хто бʼється заради України, як заради самого себе! Дякую кожному, хто працює так, щоб Україна жила! Слава Україні!» – наголосив Президент.