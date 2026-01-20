Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, як захищати життя і перебудувати роботу – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Щойно я провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах – відновлення, залучення необхідних ресурсів. Київ – найскладніше, вранці були влучання «шахедів» по об’єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота Повітряних сил по «шахедах» незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою. Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони – висновки будуть.

Говорив із нашою делегацією – Умєров, Буданов, Арахамія. Вони активно працюють з американською стороною, працюють із європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів.

Треба займатися ситуацією в країні. Кожен посадовець, місцева влада, всі очільники державних компаній, енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, у селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати. Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові. Треба проговорити це все детально й дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Усім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій і рішень.

Кожну годину треба працювати на енергетику – Укренерго, уряд, обласна влада, місцева влада – київська влада – усі. Усі.

Були доповіді по тому, що зроблено в частині громад за день по Київській області, по Дніпровщині, по Харкову, по Чернігівщині, по Сумщині, Рівному. Я вдячний тим, хто оперативно працює. Дуже складно в Запоріжжі – весь день «шахеди» бʼють по місту. Доручив направити більше засобів, більше екіпажів для захисту, і є конкретні завдання для зміни логістики – Міністерство оборони цим займається.

Міністр внутрішніх справ доповів по роботі пунктів підтримки, обігріву в Києві, в інших регіонах. Прикордонна служба, митниця повинні організувати максимально швидке проходження обладнання в Україну через кордон. І якщо є будь-які затримки – реагування повинно бути миттєвим.

Сьогодні є кадрове рішення – Олександр Кубраков з позиції в Офісі Президента буде займатися питаннями інфраструктури та відносин із громадами. Я призначив Кубракова своїм радником – у тому числі по ситуації в Києві. Я буду чекати пропозицій. Я буду залучати й надалі фахових людей із команди України, які можуть приєднатися до державної роботи. Треба, щоб усі сили зараз були для України. Так і буде.

Слава Україні!