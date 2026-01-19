Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день. ППО: буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба.

Детально говорили на енергетичному селекторі по відновленню в регіонах після російських ударів. Надзвичайно складно в усіх прикордонних і прифронтових областях. Передусім Харків та область, Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Триває робота в Одесі – є завдання. Окрема увага Києву та області – найбільш складно зараз, і зокрема для Києва залучені додаткові бригади ремонтні, у тому числі Укрзалізниці, інших державних компаній.

Домовилися з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації – за кожен місяць – для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій – у ремонтних бригадах. Держава має бути вдячною кожному й кожній, хто гарантує, що Україна відновлює те, що росіяни руйнують.

Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей.

Сьогодні були на доповіді представники Служби безпеки України. Генерал-майор Євгеній Хмара – по бойових операціях та подальшій кадровій перебудові Служби. Я погодив операції, які нас посилять. Генерал-майор Олександр Поклад – протидія російським диверсіям. Росіяни постійно намагаються впливати на Україну зсередини, і зокрема через напади на відомих українців. Ми захищаємо Україну. Є важливий результат Служби безпеки в бойовій роботі на фронті – взяли росіянина, який убив українців, що потрапили в полон. У жовтні торік на Курщині це було, дев’ять наших воїнів загинули. Вічна їм памʼять! Кожного російського вбивцю ми знайдемо, і кожен буде відповідати. Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк – активні асиметричні операції проти Росії будуть, ресурси для цього є.

І ще одне.

Доповідь нашої делегації: провели зустрічі з представниками Президента Сполучених Штатів. Важливо, що Україна – конструктивна. Важливо, що Україна реально працює на дипломатичне рішення. Важливо, що підтримка для України має бути достатньою. Все для цього робимо.

Слава Україні!