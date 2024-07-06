Президент в Одесі вшанував пам’ять загиблих воїнів ВМС

У День Військово-Морських сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам’ять військових моряків, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами.

Воїни почесної варти встановили вінок з квітами від Глави держави до Стели пам’яті полеглих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту.

Разом з Президентом у церемонії взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр оборони України Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під звуки сурми присутні віддали шану загиблим захисникам.