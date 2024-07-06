Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України
Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України

6 липня 2024 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами, є хороші нові деталі такої нашої співпраці – звернення Президента

7 липня 2024 року - 20:14

Чорноморський регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування – Президент в Одесі привітав військових моряків

7 липня 2024 року - 19:52

Президент в Одесі вшанував пам’ять загиблих воїнів ВМС

7 липня 2024 року - 19:38

Вітання Президента України військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України

7 липня 2024 року - 10:35

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями
Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями

5 липня 2024 року - 16:06

Перейти до всіх галерей

Президент в Одесі вшанував пам’ять загиблих воїнів ВМС

7 липня 2024 року - 19:38

Президент в Одесі вшанував пам’ять загиблих воїнів ВМС

У День Військово-Морських сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам’ять військових моряків, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами.

Воїни почесної варти встановили вінок з квітами від Глави держави до Стели пам’яті полеглих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту.

Разом з Президентом у церемонії взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр оборони України Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під звуки сурми присутні віддали шану загиблим захисникам.

Версія для друку